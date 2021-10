Demissionair minister Schouten kondigt landelijke ophokplicht voor pluimvee aan vanwege vogelgriep

Minister Carola Schouten van Landbouw stelt een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. De ophokplicht is dinsdag om 12.00 uur ingegaan, laat het ministerie weten.

Een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5), die tot ernstige ziekte of sterven bij vogels leidt, is aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Zeewolde. De 36.000 dieren op het bedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Maar het virus is ook al op andere plekken opgedoken. "Met het oog op de uitbraak in Zeewolde, toenemende vondsten van dode wilde vogels in Noord-Nederland én besmette wilde vogels in Duitsland, stelt minister Schouten een landelijke ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee", aldus het ministerie. "Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen."

Afschermen

Dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels moeten hun dieren afschermen, om te voorkomen dat ze in contact komen met zieke wilde vogels.

Een eerdere ophokplicht werd begin juli opgeheven voor het hele land. In veel regio's moesten commerciële kippenboeren maandenlang hun pluimvee binnenhouden.