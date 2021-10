KNMI: zeespiegel stijgt sneller dan verwacht. ‘Het is code rood voor het klimaat’

Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel vermindert, kan de zeespiegelstijging oplopen tot 1,2 meter rond 2100. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het KNMI. ‘Het is code rood voor het klimaat.’

Het meteorologisch instituut KNMI toont met het rapport de laatste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat.

De Bilt

In lijn met het IPCC, het VN-panel van klimaatwetenschappers, stelt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) vast dat het klimaat ook in Nederland steeds sneller verandert. Onderzoekers van het KNMI hebben de inzichten van het IPCC-rapport gecombineerd met eigen onderzoeksresultaten.

In 2014 kwam het KNMI uit op een zeespiegelstijging van maximaal 1 meter in 2100 ten opzichte van begin deze eeuw. Als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust in 2100 tot 1,2 meter stijgen, schrijven de onderzoekers nu. Als het smelten van de ijskap op de Zuidpool versnelt, kan de stijging eind deze eeuw zelfs tegen de 2 meter bedragen.

Het KNMI voorziet..

