Kinderrechters gaan eigen blinde vlekken onderzoeken na toeslagenaffaire

Ook de familie- en jeugdrechters gaan hun eigen handelen onder de loep nemen – vooral bij uithuisplaatsingen van kinderen en in andere ‘kwetsbare’ zaken. Aanleiding is de oproep van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag om ‘in de spiegel te kijken’. De Tweede Kamer praat woensdag over jeugdbescherming.