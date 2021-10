‘Voltooid leven’ in ijskast, eerst ouderen helpen

Amsterdam

Van den Eynden zei dit maandag in Amsterdam na afloop van een lezing van universitair hoofddocent Amerikaanse geschiedenis Kevin Yuill van de Universiteit van Sunderland over voltooid leven. ‘Het risico is nu te groot dat als wij deze wet doorvoeren zij door omstandigheden gedreven kiezen voor een voltooid leven.’ De lezing, met aansluitend een panel waaraan zij deelnam, werd georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). En dat was volgens hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg Theo Boer hoog tijd. ‘Het thema is zo gepolariseerd, terwijl er zoveel méér over te zeggen valt.’ Vanuit een atheïstisch/humanistisch standpunt moc..

