Zorg vraagt kabinet om herinvoering maatregelen, De Jonge sluit regels voor ongevaccineerden niet uit

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5331 meldingen van positieve tests. Een week geleden meldde het RIVM minder dan 3400 positieve tests. Een flinke stijging, waarmee ‘het volgende risiconiveau’ in beeld komt, volgens demissionair zorgminister Hugo de Jonge.

‘We zien dat we al een hoge vaccinatiegraad hebben, 87 procent van de volwassen mensen heeft zijn eerste prik al gehad, maar we zien ook dat 13 procent van de mensen niet gevaccineerd is. Als je kijkt in de ziekenhuizen is die situatie precies andersom,’ zegt de minister.

Volgens De Jonge is het draagvlak klein onder gevaccineerden om extra beperkingen opgelegd te krijgen. ‘Ondert..

