Corona treft Christelijk Streekmannenkoor Nijkerk: ‘Het is ons overkomen’

Weet u waar en wanneer de besmettingen zijn opgelopen?

‘Nee, we weten het niet. Op 30 september zijn we na anderhalf jaar weer begonnen met repeteren als een van de laatste koren. We hebben alle adviezen van het RIVM gevolgd en duidelijke afspraken gemaakt met de koster van de kerk waar we repeteren. Die kerk wordt ook voldoende geventileerd. Ondanks dat zijn er toch meerdere mensen positief getest. We hebben vorige week besloten geen repetitie te houden en deze week gaat het repeteren niet door. Volgende week beslissen we met het bestuur of we concerten houden.’

Hoe is het voor het koor om na een lange periode zonder repetities en concerten nu weer stilgelegd te worden?

‘Er is onderling geen enkel verwijt naar elkaar of richting ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .