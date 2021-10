Tienduizenden meldingen van storing Vodafone: bellen is niet mogelijk, berichten sturen wel

De twee weken heeft Vodafone al twee flinke storingen gehad. Of er een verband met de eerdere storingen is, is onduidelijk. De storing treft onder meer GGD'en, rechtbanken en gemeenten. Op allestoringen.nl geven mensen aan vooral moeite te hebben met bellen en mobiel internetten.

Ook het Nederlands Dagblad is minder goed te bereiken als gevolg van de storing.

