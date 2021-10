KNMI stelt verwachte zeespiegelstijging Nederland naar boven bij: tot 1,2 meter in 2100

De zeespiegelstijging voor de kust van Nederland kan extremer worden dan eerder gedacht. Als de uitstoot van broeikasgassen onverminderd blijft toenemen, ligt een stijging van 1,2 meter in 2100 binnen bereik (ten opzichte van begin deze eeuw). Eerder leek het ondenkbaar dat de zeespiegel meer dan 1 meter zou stijgen.

Dat staat in het Klimaatsignaal’21, een rapport waarvoor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft uitgezocht wat het gezaghebbende IPCC-klimaatrapport van deze zomer betekent voor Nederland.

Zelfs een zeeniveau dat 2 meter hoger ligt dan aan het begin van de eeuw, is volgens het KNMI voorstelbaar, als het smelten van de ijskap op Antarctica versnelt. Daarover is onder wetenschappers veel onzekerheid. Op de lange termijn kan de zeespiegel nog veel verder omhoog gaan. Het KNMI denkt aan maximaal 17 meter in het jaar 2300.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .