In gesprek over de toekomst van christelijk onderwijs: ‘Ik maak me zorgen om inperkingen voor reformatorisch onderwijs’

Titus Frankemölle,

rector OMO Scholengroep Bergen op Zoom,

voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad

Het rooms-katholiek onderwijs heeft steken laten vallen als het gaat om vorming, vindt Titus Frankemölle, die als schoolleider en diaken betrokken is bij het katholiek onderwijs. ‘Dat katholieke scholen op persoonsvormend gebied meer hadden kunnen doen, vertel ik met schaamrood op de kaken, want het zou juist iets moeten zijn wat bij ons in goede handen is. We zijn te lang meegegaan in een neoliberaal verhaal waarin het vooral gaat om de bijdrage die iemand kan leveren aan de economie en hoe relevant iets is voor de vervolgopleiding. Op school is er dus heel veel gekeken naar de traditionele sc..