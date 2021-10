Zij helpt kindertehuizen sluiten: ‘Het is arrogant om te denken dat wij het land moeten redden’

Een kindertehuis in Paramaribo (komt niet ter sprake in dit verhaal). ‘Een van de lastigste dingen is dat je iedereen moet overtuigen dat het anders moet', aldus Bep van Sloten.

Amersfoort

In haar werk vertelde Bep van Sloten (68) dagelijks aan overheden en ngo’s dat kindertehuizen geen goede plek zijn om op te groeien. Als internationaal consultant op het terrein van alternatieve jeugdzorg adviseerde zij hen over de omslag naar andere manieren van zorg voor kinderen. ‘Zeggen dat het moet is één ding, maar het ook daadwerkelijk doen is een ander verhaal’, aldus Van Sloten. ‘In Namibië moest ik het zelf gaan doen.’

In 2013 vroeg het bestuur van de Steunstichting Kinderdorp Usakos, een Nederlands particulier initiatief met een kindertehuis in Namibië, om hulp bij Van Sloten. Er waren moeilijkheden met het personeel en de kinderen in het tehuis en de stichting vroeg om advies. ‘Ik ben daar gaan kijken en zag alle pro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .