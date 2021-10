‘Circulair’ varkensvlees uit frisse stal, waar de biggen lekker in het stro dartelen

Coöperatie Zonvarken wil op circulaire wijze varkensvlees produceren, diervriendelijk en op een manier die voor de boer én zijn omgeving aangenaam is. Op het eerste bedrijf in het Gelderse De Heurne is te zien hoe de varkens hebben geleerd buiten hun behoefte te doen en hoe biggen lekker in het stro dartelen.