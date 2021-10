Huisarts gaat Staphorsters die bang zijn voor oordeel van gemeenschap stiekem vaccineren

Huisarts Ali Reza Pezeshki Nia van de huisartsenpraktijk in Rouveen gaat patiënten in en rond Staphorst helpen die bang zijn voor het oordeel van de gemeenschap. Hij wil bij patiënten thuis langs om hen ‘stiekem het vaccin te geven’, vertelde hij in de Volkskrant.

Staphorst

De huisarts in Rouveen heeft er veel tijd voor over zijn patiënten te wijzen op het belang van vaccinatie. ‘Ik ga met al mijn patiënten het gesprek aan, al kost me dat anderhalf uur.’ Hij komt mensen tegen die geloven dat het vaccin van de duivel komt. Hij houdt hen het verhaal voor van de verzoeking van Jezus door de duivel in de woestijn. Volgens de huisarts is de moraal van dat Bijbelverhaal dat ‘we een eigen verantwoordelijkheid hebben in ons leven’, zegt hij in de Volkskrant. Als mensen bij hun standpunt blijven om niet te vaccineren, dan respecteert hij dat.

Het is overigens niet voor het eerst dat een huisarts in het geheim mensen in zal enten in Staphorst en omgeving. De in Iran geboren huisarts hoorde van patiënten dat h..

