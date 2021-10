‘Patiënt durfde geen Chinees meer te halen’

Hoe kijken zorgverleners en patiënten terug op de coronacrisis? ‘Als er iets is wat de pandemie heeft blootgelegd, is het dat aandacht en aanraking tot onze basisbehoeften behoren. Het is net zo belangrijk als voeding.’

‘Moment, ik kom zo weer terug.’ De negen weken oude puppy van waarnemend huisarts en psychosociaal coach Inge Kroese (34) vraagt eerst de nodige aandacht. ‘Ik had gehoopt dat ie al zou slapen, maar dat is dus niet zo’, vertelt ze even later als de witte golden retriever vrolijk de sfeervolle spreekkamer in de historische boerderij in het Betuwse Tricht binnendartelt. ‘Het is net een baby, de fases gaan wat sneller, maar hij vraagt wel de nodige aandacht.’ En dat laatste geldt net zo goed voor mensen in de coronacrisis, meldt ze.

Ze pakt een boek met de titel Het liefdevolle brein uit de kast achter zich. ‘Lichaam en psyche hangen zo met elkaar samen, maar dat beseft niet iedereen’, weet ze. ‘In dit boek wordt een wetenschap..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .