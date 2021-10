Coronavirus maakt opmars in Scherpenzeel: ‘Het zijn altijd die christenen. Er wordt direct weer geoordeeld’

Scherpenzeel

Het is crisis in Scherpenzeel. Maar wie inwoners daarnaar vraagt, moet concreter zijn: wélke crisis bedoel je? Want in het Gelderse dorp volgden bestuurlijke en medische tegenslagen elkaar deze weken snel op. Nog maar net was de fusie met gemeente Barneveld na massaal protest afgewend, of de geliefde burgervader Eppie Klein moest gedwongen opstappen. In de tussentijd begon het coronavirus aan een enorme opmars: bijna nergens stijgt het gemiddeld aantal besmettingen zo explosief als in Scherpenzeel. En dan regent het vrijdagmorgen ook nog in het kleine dorpscentrum. ‘Even geen journalisten’, verzucht een voorbijganger. ‘Die hebben we afgelopen tijd wel genoeg gehad.’

Begrijpelijk, vindt dominee Gerco Bergshoeff van de hervormde..

