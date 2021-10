Mee op de vroege route met verpleegkundige Frederiek Goud: ‘De zorg is voortreffelijk. Het gebeurt met liefde’

Hoe is het om afhankelijk te zijn van thuiszorg? Verslaggever Hans-Lukas Zuurman stapte in de auto bij verpleegkundige Frederiek Goud en reed een ronde mee langs haar cliënten in Veenendaal. ‘De zorg gebeurt met liefde, het is niet onverschillig.’

Het miezert. Maar dat valt nauwelijks op, deze duistere woensdagochtend in Veenendaal. Op het parkeerterrein van thuiszorgorganisatie Curadomi verraadt slechts het schijnsel van twee autokoplampen een onophoudelijke stroom dansende waterstraaltjes. Het is bijna kwart over zeven. Verpleegkundige Frederiek Goud (23) zit al klaar achter het stuur.

Weer of geen weer, ze moet op pad voor haar dagelijkse ronde langs hulpbehoevende cliënten. De route staat ingesteld op haar mobiel, die prominent op haar stuur is bevestigd. ‘Deze navigatie is mijn vriend’, bekent ze even later, als ze vergeet een straat in te slaan en een extra rondje moet rijden.

In april dit jaar stapte Goud vanuit het ziekenhuis over naar de thuiszorg. ‘Dit werk is minder..

