De atheïstische visie van Kevin Yulil op euthanasie: ‘De boodschap die van legalisatie uit gaat, klopt niet’

Hulp bij zelfdoding of euthanasie mag vanuit atheïstisch en humanistisch perspectief nooit gelegaliseerd worden, bepleit universitair hoofddocent Kevin Yuill van de Universiteit van Sunderland. De discussie over voltooid leven in Nederland gebruikt Yuill in Engeland als waarschuwing. ‘Kijk uit met wat je wenst, anders glibber je van de helling.’

Amsterdam

‘Put your head above the parapet’ is het levensmotto van universitair hoofddocent Amerikaanse geschiedenis Kevin Yuill van de Universiteit van Sunderland. Er moedig een mening op nahouden die lang niet iedereen deelt, is vertaald de lijfspreuk van deze ‘vrijdenkende atheïst’, zoals de 58-jarige Yuill uit het Engelse Durham zichzelf omschrijft. Zijn opvatting over het legaliseren van hulp bij zelfdoding levert hem op Twitter soms dan ook beledigende tweets op, maar ook goede discussies.

Het driemanschap werkt aan artikelen over de ‘overlappende consensus tussen religieuze en seculiere visies op de legalisering van euthanasie’. Aanstaande maandag licht Yuill in een lezing bij de PThU zijn atheïstische visie op dat thema toe. ..

