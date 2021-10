Jongeren gaan met de klimaattrein naar Glasgow: ‘Ik zou graag Gretha Thunberg of David Attenborough ontmoeten’

Honderdvijftig jongeren stappen eind oktober in de klimaattrein op station Amsterdam Centraal. Onderweg naar de VN Klimaattop in Glasgow is er tijd voor ontmoeting en brainstormen ze over een duurzame toekomst. ‘Jongeren willen meepraten en meedenken over hun toekomst.’

'Onderweg naar de klimaattop is er in de trein een programma met debatten en workshops.' (beeld Youth for Sustainable Travel)