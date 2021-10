Biblebelt én grote stad zorgen voor meeste coronapatiënten: ‘Focus bij RIVM ligt niet eenzijdig op Biblebelt’

In de vier grote steden belanden mensen net zo vaak met een coronabesmetting in het ziekenhuis als op de Biblebelt. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlands Dagblad van het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Op de Biblebelt lopen de aantallen wel het snelst op.

Amersfoort

In de afgelopen weken was er veel aandacht voor de druk op ziekenhuizen, doordat er patiënten liggen uit Biblebeltgemeenten met een lage vaccinatiegraad. Zo bleek de helft van de coronapatiënten in het Isala Ziekenhuis in Zwolle afkomstig uit Staphorst. Ook ziekenhuizen uit Ede en Tiel trokken aan de bel, waarbij een relatie werd gelegd met hun ligging op de Biblebelt.

Het aantal ziekenhuisopnames vanuit de zestig Biblebeltgemeenten (waar de SGP bij verkiezingen minimaal 4 procent van de stemmen haalt) en vanuit de vier grootste steden, liggen, gerekend per 100.000 mensen, ongeveer anderhalf keer boven het gemiddelde in Nederland. Uit Biblebeltgemeenten (2,2 miljoen inwoners) belanden dagelijks vijf tot zes perso..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .