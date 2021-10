Duitse moslima mag toch een hoofddoek dragen op haar werk

Na drie jaar juridische strijd draait een Duitse werkgever zijn besluit terug om zichtbare religieuze uitingen op de werkvloer te verbieden. Het bedrijf komt daarmee volledig tegemoet aan de eisen van een werknemer die sinds enkele jaren een hoofddoek draagt. Deze zaak heeft ook implicaties voor Nederland, omdat in juli het Europees Hof van Justitie zich erover uitsprak.

Hamburg

‘Ik ben blij dat ik weer aan het werk kan’, vertelt de vrouw, van wie de identiteit onbekend is. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat ze het recht hebben om een hoofddoek te dragen. Diversiteit moet niet alleen op flyers staan, het moet geleefd worden. Dit geldt ook voor mensen die, net als ik, een hoofddoek dragen, niet alleen in de keuken en het schoonmaken, maar in alle ruimtes. Mijn hoofddoek verandert niets aan mijn gedrag en werk, anders dan wat ten onrechte wordt aangenomen.’

In 2018 ging de moslimvrouw, die werkt als verzorgende in de kinderopvang, met zwangerschapsverlof. Ze gaf aan dat ze bij terugkeer op het werk een hoofddoek wilde gaan dragen. Haar werkgever was hierop tegen en voerde tijdens haar verlof een n..

