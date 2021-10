KNVB gaat biergooiers straffen en in het uiterste geval supporters weren

De KNVB heeft in samenspraak met de competities en clubs strengere en eensgezinde maatregelen tegen misdragende voetbalsupporters aangekondigd. Zo zeggen clubs en scheidsrechters structureel op te treden tegen fans die bekers bier richting het veld gooien.

Zeist

Woensdag maakte de KNVB bekend dat er in de eerste speelrondes van het betaald voetbal aanzienlijk meer tuchtzaken omtrent wangedrag van supporters liepen en meer stadionverboden zijn uitgedeeld dan in reguliere voetbalseizoenen. De voetbalbond en de Eredivisie vermoeden dat dit komt door beperkende coronamaatregelen die lang golden: voetbalsupporters zouden hun frustratie kwijt moeten.

Summum van de toegenomen misdragingen was de reeks incidenten rondom NEC-Vitesse afgelopen zondag. Supporters van de Gelderse rivalen legden slachtafval neer op gevoelige plekken (daar waar een trouwe fan van de opponent was verongelukt), gingen bij een pompstation met hakbijlen met elkaar in gevecht en raakten slaags met de polit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .