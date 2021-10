‘Arme landen wachten op beloofde vaccins’

Gedoneerde vaccins in Guatemala.

Den Haag

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het kabinet heeft beloofd voor iedere prik die in Nederland wordt gezet ook een dosis weg te geven. Deels gaat dat via het vaccinatieprogramma Covax van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie. Een ander deel gaat rechtstreeks naar het buitenland, zoals naar Kaapverdië en Indonesië. Het ministerie verwacht volgende week te beginnen met de uitlevering van de vaccins, en binnen enkele weken 10 miljoen doses te kunnen doneren.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schreef eind september in een brief aan de Tweede Kamer dat er tot dat moment een half miljoen doses aan Covax gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien als gevolg..

