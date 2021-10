Almere en Gorinchem bieden Ter Apel hulp

Noodopvanglocaties in Almere en Gorinchem nemen deze week vijfhonderd asielzoekers over van het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel. Die toezegging deed staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid die woensdag de Oost-Groningse plaats bezocht. Ronduit teleurstellend, meent de lokale politiek. ‘Ik had verwacht dat er vanavond bussen zouden vertrekken.’

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde had dinsdagavond geëist dat andere gemeenten onmiddellijk noodopvangplekken voor asielzoekers beschikbaar zouden stellen, omdat de situatie in Ter Apel ‘onhoudbaar’ was geworden. In de nachtopvang verbleven 750 asielzoekers, terwijl er plaats is voor 275. Maar de zoveelste noodkreet van de burgemeester vond aanvankelijk geen gehoor. Velema voelde zich een roepende in de woestijn.

De hoogste nood moet worden gelenigd door met spoed achthonderd asielzoekers vanuit Ter Apel over te plaatsen naar noodopvanglocaties elders. Die toezegging kon de staatssecretaris, die Ter Apel op verzoek van de burgemeester bezocht, niet doen.

In bijgebouwde paviljoens naast het asielzoekerscentrum in ..

