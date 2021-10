Hoe ‘toeslagouder’ Wanda haar vier kinderen verloor door de toeslagenaffaire

Wanda (44) barstte in huilen uit toen ze dinsdag hoorde dat zeker 1100 kinderen door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Haar eigen gezin trof hetzelfde lot, nadat ze door toedoen van de Belastingdienst diep in de schulden raakte. Ze doet haar verhaal, met haar moeder en oudste zoon.

Toeslagenouder Wanda: ‘In 2004 liep ik stage voor mijn opleiding tot verpleegkundige. Mijn twee zoontjes bracht ik naar de kinderopvang in mijn woonplaats Almere. Er ging toen iets mis, ik zou te veel geld hebben ontvangen. De Belastingdienst vond mij een fraudeur. Ik moest bijna 10.000 euro terugbetalen. In 2005 werd mijn huurtoeslag stopgezet. Dit gebeurde dus al jaren voordat deze praktijken van de Belastingdienst bekend werden. Opeens moest ik leven van 50 euro per maand.’

Zoon ‘Piet’ (21): ‘Noem mij maar Piet. Ik wil niet met mijn naam in de krant, er is te veel gebeurd. Ik was 8 jaar toen de politie mij en mijn twee jaar j..

