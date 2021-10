Bomen vertellen wanneer de Vikingen in Amerika waren: Duizend jaar geleden

Groningen

De Vikingen staken met schepen vanuit Groenland over naar Noord-Amerika (Newfoundland) en vestigden daar een nederzetting. Dat was al bekend. Maar wanneer waren ze er precies? Dateringen waren tot op heden gebaseerd op twee methoden, zegt Margot Kuitems, archeoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste is gebaseerd op koolstofdateringen van resten die er gevonden zijn. Die methode is goed, maar niet goed genoeg om tot een jaartal te komen. Het tweede type pogingen is gebaseerd op de zogeheten Vinland-sagen uit de dertiende eeuw. Daarin zijn verhalen te vinden over de reizen van de Vikingen. Op basis van interpretaties hiervan kon worden vastgesteld dat het rond het jaar 1000 geweest moest zijn. Maar ook hier kun je vrage..

