‘Ter Apel kan opvang niet alleen dragen’

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft dinsdagavond geëist dat andere gemeenten onmiddellijk noodopvangplekken voor asielzoekers beschikbaar stellen. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel dat in zijn gemeente ligt, is te hoog opgelopen.

‘Het aantal mensen dat in de nachtopvang verblijft groeit vanavond naar verwachting tot 750’, zei de burgemeester tegen RTV Noord. In die opvang is plek voor maximaal 275 personen. ‘Ik constateer dat het COA de situatie niet meer onder controle heeft’, zei Velema dinsdagavond. ‘Er moet vanavond per direct crisisnoodopvang gerealiseerd worden. Het COA is druk doende, en ik heb continu contact met het ministerie. Maar het is nu bijna 19.00 uur en men is nog steeds onzeker of de gevraagde plekken beschikbaar zijn.’

Al weken verblijven er honderden asielzoekers meer in het aanmeldcentrum dan de tweeduizend die het kan herbergen. Daarom slapen nieuwkomers er noodgedwongen op veldbedden, stoelen en op ..

