Steeds meer jonge anorexiapatiënten

Sinds de coronacrisis is het aantal aanmeldingen van kinderen met anorexia met een derde gestegen in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Kinderarts sociale pediatrie en initiatiefnemer van het landelijke samenwerkingsverband K-EET Annemarie van Bellegem vermoedt dat het beeld landelijk is en trekt aan de bel. ‘Leer kinderen omgaan met emoties.’

Amsterdam

‘We worstelen met het aantal patiënten aan wie we zorg moeten bieden’, vertelt kinderarts sociale pediatrie Annemarie van Bellegem. ‘We hebben een vast aantal bedden in het ziekenhuis. Af en toe behandelen we een kind poliklinisch, terwijl we de patiënt eigenlijk zouden willen opnemen.’ Het is niet alleen het toenemende aantal kinderen met de eetstoornis anorexia waar het zorgpersoneel in het ziekenhuis de handen vol aan heeft, ook de complexiteit neemt toe. ‘Bijvoorbeeld kinderen die helemaal stoppen met eten en drinken, daar ben je met een heel team aan professionals mee bezig.’

‘De aanmeldingen van kinderen met anorexia komen vaak in golven. De zomervakantie is zo’n periode die ontregelend werkt en daardoor kinderen vatbaarder..

