Nederlandse bedrijven trekken twee keer zoveel geld uit voor het milieu als het jaar ervoor

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar bijna twee keer zoveel geïnvesteerd in het milieu als het jaar ervoor. In 2020 liepen die investeringen op tot 2,1 miljard euro. Dat was 931 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceert.

Den Haag

Het merendeel van de investeringen is besteed aan voorzieningen die leiden tot een betere luchtkwaliteit en schonere energie; in totaal 2,01 miljard euro.

Met deze investeringen in een schoner milieu komen de bedrijven dicht in de buurt van de piekjaren 2015 en 2016. In de tussenliggende jaren lag het investeringsbedrag rond de 1 miljard euro.

Een woordvoerder van het CBS verklaart de toename van deze investeringen door het gereedkomen van een aantal grote projecten. Dan gaat het om enkele windmolenparken en zeker tien zonneparken die in 2020 in gebruik zijn genomen. De investeringen van bedrijven worden in de statistiek pas meegerekend op het moment dat ze daadwerkelijk in productie worden genomen, zegt de CBS-wo..

