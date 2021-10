Omroep is voetbalgeweld beu

Supporters van NEC en Vitesse zondag in voetbalstadion De Goffert in Nijmegen.

Amsterdam

Een verslaggever die verbaal werd lastiggevallen en aangereden door een scooter: voor Omroep Gelderland was zondag de maat vol na de wedstrijd NEC–Vitesse in het Nijmeegse stadion De Goffert. ‘Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden’, zegt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh op de website van de omroep. ‘Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen.’

Bij risicodemonstraties zal Omroep Gelderland per keer afwegen of verslaggevers veilig kunnen werken. Is dat niet mogelijk, dan gaan ze niet. ‘Het is onacceptabel en een journalistieke nederlaag, maar ik begrijp het besluit wel’, zegt burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen telefonisch. ‘Je moet aan je personeel denken.’

