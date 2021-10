Ruim 1100 kinderen van gedupeerde toeslagenaffaire werden uit huis geplaatst

Den Haag

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het CBS benadrukt dat het ‘om een benadering’ gaat. In totaal zijn zo’n 70.000 kinderen van zo’n 30.000 ouders in meer of mindere mate gedupeerd door de fraudejacht van de Belastingdienst. Zij komen sinds afgelopen zomer al in aanmerking voor een vergoeding tussen 1500 en 7500 euro omdat zij vaak in problematische omstandigheden hebben moeten opgroeien.

Voor het onderzoek heeft het CBS bestanden gekoppeld van de kinderen die uit huis zijn geplaatst aan die van alle kinderen die bij de Belastingdienst bekend zijn als kind van een door de kindertoeslagaffaire gedupeerde ouder. Of de uithuisplaatsingen ook..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .