Europarlementariërs roepen grote bedrijven op om niet langer te adverteren via Facebook en Google

Het hoofdkantoor van Facebook in Menlo Park, California.

Europese parlementariërs van vier partijen, een nipte meerderheid van de Sociaal-democraten, de Groenen, Renew (voorheen Alde) en het linkse samenwerkingsverband GUE/NGL, vragen vandaag in een brief de bestuursvoorzitters van de grootste bedrijven van Europa om niet meer te adverteren via platforms als Facebook en Google. Dit omdat zij daarmee zouden bijdragen aan een door advertenties gefinancierd ‘ondoorzichtig en giftig ecosysteem’, dat een bedreiging vormt voor ‘de privacy, sociale cohesie en democratie wereldwijd’.

Daarmee leggen de politici expliciet een deel van de verantwoordelijkheid voor de uitwassen van sociale media bij de bedrijven die de hele mechaniek draaiende houden: adverteerders die er geld in pompen. Europese..

