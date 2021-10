Geen twijfel mogelijk, zegt justitie: Delano G. heeft Peter R. de Vries vermoord, en Kamil E. hielp hem

Dankzij camerabeelden heeft het Openbaar Ministerie de avond waarop Peter R. de Vries werd vermoord kunnen reconstrueren. En er is nog meer belastend materiaal tegen de twee verdachten: er zijn getuigen en in de vluchtauto lag het moordwapen. Dat bleek op de eerste voorbereidende zitting.

Advocaat Peter Schouten geeft een interview in de rechtbank over de zaak Peter R. de Vries. Het was de eerste voorbereidende zitting.

Amsterdam

‘Ik heb niks te melden.’ Verdachte Delano G. draait een beetje op zijn stoel, hangt wat naar achteren en doet zijn armen over elkaar. Hij heeft zijn baard nauwkeurig getrimd, zijn overhemd is kreukvrij en zijn sneakers zijn smetteloos wit. Voor het eerst moet hij – samen met medeverdachte Kamil E. – voor de rechter verschijnen wegens de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Maar praten over 6 juli 2021, de dag dat er – in de woorden van de aanklager – ‘een schok door Nederland ging’? Dat wil de veronderstelde schutter niet.

Zo zijn er camerabeelden die exact hebben geregistreerd wat het tweetal op de avond van de moord in het centrum van Amsterdam deed. Hun Renault Kadjar werd om 18.47 uur gezien in de Leidsestraat. Nie..

