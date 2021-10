Motoriek van kinderen minder na lockdowns, deskundigen vrezen ‘bewegingsarmoede’

De motoriek van kinderen is verslechterd tijdens de eerste lockdown. Vooral de vaardigheden van kleuters en kinderen die al moeite hadden met bewegen, zijn achteruit gegaan.

Utrecht

Door de coronamaatregelen moesten kinderen het wekenlang doen zonder gymlessen op school en sporten in clubverband. Dat lijkt weerslag gehad te hebben op hun motorische vaardigheden.

Het Mulier Instituut, een sportonderzoeksbureau, verzamelde cijfers van verschillende motorische testen voor basisschoolleerlingen. Daaruit blijkt onder meer dat veel kinderen uit groep 1 en 2 na de eerste lockdown (voorjaar 2020) minder goed waren in balanceren. Ook het stuiteren van een bal is moeilijker geworden voor een aanzienlijk deel van de kleuters én voor kinderen uit groep 7 en 8. Dat geldt met name voor leerlingen die voorheen al moeite hadden met die vaardigheid.

