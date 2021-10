Rotterdam

Met de ‘doop’ door prinses Margriet in mei of juni volgend jaar zet de HAL een traditie voort die een eeuw geleden begon, waarbij diverse leden van het Koninklijk Huis de doop van een schip verzorgden. Zo doopte koningin Máxima in 2016 de Koningsdam en in 2010 de Nieuw Amsterdam. In 2008 nam koningin Beatrix de Eurodam voor haar rekening.

Dat de gloednieuwe Rotterdam afgelopen donderdag afmeerde in hartje Rotterdam stemt Nico Bleichrodt, vicepresident internationale verkoop van de HAL, tevreden. ‘Het levert gewoon veel meer aandacht op dan dat zoiets in Amsterdam gebeurt. De Rotterdam hoort in Rotterdam.’ Bleichrodt ziet de cruisemarkt weer opengaan. ‘Na anderhalf jaar coronacrisis is er weer perspectief. We varen weer.’

Burgemees..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .