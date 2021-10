Amsterdamse hoofdofficier van justitie houdt rekening met meer wraakaanslagen door de drugsmaffia

In Nederland zijn meer wraakaanslagen en pogingen tot moord te verwachten op bekende figuren, in opdracht van de drugsmaffia. De drugsbaronnen reageren mogelijk met meer geweld op de stevige aanpak van de georganiseerde misdaad.

Hilversum

Dat heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam, René van Beukelaar, gezegd in het televisieprogramma EenVandaag. De officier van justitie houdt een nieuwe aanslag voor mogelijk, op een rechter, rechercheur of officier. ‘Ja, wij houden rekening met die scenario’s. Wij houden er rekening mee dat dit niet stopt. Maar wij zijn wel druk bezig om het te laten stoppen’, zegt hij tegen verslaggever Bram de Waal. Hij vreest dat er dan niet voldoende mankracht bij de politie is om alle bedreigde personen goed te kunnen beveiligen. Zijn uitspraken komen na moorden op de onschuldige broer van de kroongetuige in het Marengo-proces (2018) en diens advocaat Derk Wiersum (2019), na de moord op Peter R. de Vries, de verh..

