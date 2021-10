Kerken moeten zich anders opstellen in de samenwerking met basisscholen

Utrecht - Wapenveld

Gezamenlijke diensten, workshops, schoolpastoraat. Er zijn veel manieren om als kerk verbinding te zoeken met scholen in je plaats.

Leraren en leerlingen van de hervormde school in Wapenveld gingen in het verleden ook naar de hervormde kerk in het dorp. Wat ooit vanzelfsprekend leek, is het allang niet meer. De veranderende situatie betekent dat de kerk zich anders moet opstellen richting de school, vertelt jeugdouderling Harold Prins.

Invloed in het schoolbestuur heeft de kerk al jaren niet meer. Toch wil de Hervormde Kerk in Wapenveld betrokken blijven bij De Goede Herder en De Parel, de twee scholen die van oudsher onder de hervormde schoolvereniging vallen, legt Prins uit. ‘In het verleden was de predikant de adviseu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .