Nieuwe oesterriffen tussen de windmolens: ‘Dit is de toekomst, ik kan me niet voorstellen dat het niet zou lukken’

Hazerswoude-Dorp

‘Dit is de toekomst, ik kan me niet voorstellen dat het niet zou lukken.’ Marien bioloog Michaël Laterveer is overtuigd van het nut van zijn uitvinding. Hij ontwikkelde een methode om oesterriffen aan te leggen in de windparken in de Noordzee om zo de biodiversiteit in de zee te herstellen. Op den duur kan er mogelijks zelfs op kreeft worden gevist, oppert hij.

De riftegeltjes bieden de minuscule oesterlarven op een diepte van 40 meter houvast. Als er zo’n tien per vierkante meter worden uitgestrooid op een stabiele grove zandbodem, is er een goede kans dat ze samen een rif vormen, aldus Laterveer.

Oesters zijn belangrijk voor een gezond ecosysteem. Niet alleen vormen ze riffen, ook filteren ze het water, halen er voe..

