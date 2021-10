De jeugd van toen: De leerlingen moesten in de Gouden Eeuw voorbeeldige gelovigen worden

Gereformeerd onderwijs was in de Gouden Eeuw de norm in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook katholieke kinderen gingen naar een gereformeerde school.

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 1: de leerlingen moesten voorbeeldige gelovigen worden.



Het reformatorisch onderwijs ligt onder vuur. De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem kwam in opspraak nadat ze leerlingen met homoseksuele gevoelens had gedwongen uit de kast te komen. Reformatorische scholen zetten uitgevers van lesmethodes onder druk om geen wereldse plaatjes in schoolboeken op te nemen. Afbeeldingen van carnaval, dinosauriërs en vrouwelijke dominees zijn ongewenst. Na een artikel in NRC Handelsblad hierover spoelde er een golf van verontwaardiging over het reformatorisch onderwijs. ‘Schoolboekenmakers censureren lesstof’, staat er bove..

