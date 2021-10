De bouwvakker en de boze man

‘Er wordt hier wel gewerkt, hè!’ wordt me toegebeten. Hier sta ik dan, in een kantoor, in mijn werkkleren. Tegenover me een kantoortype: overhemd, nette pantalon. ‘Een beetje stil doen in het vervolg.’ En weg is hij weer.

Dit is de eerste dag van mijn nieuwe, tijdelijke carrière. Een paar weken geleden vroeg een bevriende aannemer mij om hem een weekje te helpen met een klus. Samen hebben we een paar jaar eerder mijn huis verbouwd. Nou ja, sámen? Ik hielp hem waar ik kon, ruimde de rommel achter hem op, zette koffie en sleepte bouwmaterialen de trap op. Ik voelde me dus wel een beetje vereerd door zijn vraag. Ik kom namelijk niet in de buurt van zijn vakmanschap. Ik kan redelijk wat, ben niet helemaal onhandig, maar zo precies als hij is,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .