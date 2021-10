Na de corona-lockdowns: Alcoholgebruik jongeren is weer gelijk aan vóór corona

Tijdens de corona-lockdowns daalde het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging werd opgenomen in het ziekenhuis sterk. Nu het studentenleven weer bloeit en sportclubs en horecagelegenheden open zijn, drinkt de jeugd weer ‘op het oude niveau’.

Kinderarts Nico van der Lely: 'Het is goed dat alcoholvrij bier populairder wordt.'

Delft

Nico van der Lely, kinderarts bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, zag het aantal opnames van minderjarigen met een alcoholvergiftiging met 70 procent dalen tijdens de eerste lockdown, van half maart tot eind mei 2020. In de periode tot oktober dat jaar nam het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren toe, om in de laatste periode van 2020, toen er opnieuw een lockdown gold, weer te dalen.

Van der Lely vreesde voor een ‘reboundeffect’, een terugslag, waarbij jongeren, zowel minder- als meerderjarig, na de rustige lockdownmaanden extra hard zouden gaan feesten en te veel alcohol zouden drinken. Dat scenario lijkt nu uit te komen. ‘Als ik zie hoeveel patiënten er in Delft binnenkomen, dan is dat ver..

