Wat betekent christelijk onderwijs in de klas? ‘School is er niet om te evangeliseren’

Hoe merk je in de les of op de gang dat je op een christelijke school bent? Het Nederlands Dagblad liep van 21 tot 25 juni een week mee op de Margrietschool in Wageningen, op zoek naar sporen van de christelijke identiteit in de praktijk van alledag. ‘In de Bijbel staat dat meteen de mens werd uitgevonden. En de dino’s dan?’