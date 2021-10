Aantal coronagevallen neemt weer sterk toe: Zeven dagen op rij meer covidpatiënten

Ten opzichte van donderdag steeg het aantal opgenomen patiënten vrijdag met 9 en in de afgelopen week zijn er netto 74 patiënten bij gekomen. Op de verpleegafdelingen kwamen er netto 12 patiënten bij. Die afdelingen hadden vrijdag 406 coronapatiënten onder hun hoede. Voor het eerst sinds half september komt dat aantal patiënten boven de 400 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 3 naar 137. Rond dat niveau schommelt het aantal ic-patiënten al een paar weken.



coronagraphic - beeld beeld Sjoerd Mouissie

Bij 73 mensen waren de coronaklachten zo erg dat ze in de afgelopen dag in het ziekenhuis zijn beland. In de afgelopen maand was er maar één dag met nog meer nieuwe opnames. In de laatste zeven dagen registreerde het..

