De zee stijgt, het risico ook: ‘Zolang er geen overstromingen zijn, denken mensen: we zijn veilig’

De meeste Nederlanders liggen nog niet wakker van de stijgende zeespiegel. Aimée Slangen, die er onderzoek naar doet, begrijpt dat wel. ‘Zolang er geen overstromingen zijn, denken mensen: het zit wel goed, we zijn veilig. We hebben ook de best beschermde kust van de wereld. Maar de risico’s worden groter. De kans op hoogwater gaat toenemen. Met iedere centimeter zeespiegelstijging wordt het risico op overstroming vanuit de zee groter. De hoge waterstand die we nu eens in de honderd jaar hebben, hebben we eind deze eeuw iedere twee tot tien jaar: iedere twee jaar als de CO 2 -uitstoot niet wordt beperkt, en iedere tien jaar als politici het Klimaatakkoord van Parijs volgen. De risico’s kruipen deze eeuw dus langzaam omhoog. Dit b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .