Politie bestrijdt wapenbezit onder jongeren

Den Haag

Sinds 2017 neemt het aantal jonge verdachten van steekincidenten toe. Vooral in de leeftijdsgroep van nul tot en met zeventien jaar. In 2017 waren 162 kinderen betrokken bij een messteekincident, in 2020 waren dat er 408. Ook het aantal in beslag genomen messen neemt aanzienlijk toe. In 2018 werden 740 messen van kinderen in beslag genomen door de politie, afgelopen jaar waren dat 1565 exemplaren.

statussymbool

Uit recent onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) blijkt dat de meeste jongeren die messen hebben, wonen in een wijk waar veel aan de hand is. Vaak is er in de gezinnen waarin ze opgroeien opvoedproblematiek. Maar volgens..

