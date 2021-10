KPMG veegt de vloer aan met de coronastrategie van het kabinet

Amstelveen

In het rapport Dit zijn de lessen van 1,5 coronacrisis staat weliswaar dat ‘lessen trekken met de kennis van nu veel makkelijker is’, maar de kritiek die daarna volgt is niet mals. De regering is volgens de onderzoekers meerdere keren uitgegaan van een ‘te optimistisch scenario’. Als voorbeelden hiervan wordt de keuze voor groepsimmuniteit genoemd (terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie indammen adviseerde), de onduidelijkheid rondom mondkapjes, een zeker in het begin te krap testbeleid en de versoepelingen die vlak voor de zomervakantie werden ingevoerd.

In het rapport wordt geadviseerd om bij een eventuele volgende pandemie maatregelen in te voeren met het slechtste scenario in het achterhoofd, maar te hopen op he..

