Zorg-studenten worden bijgespijkerd over de discriminatie waar LHBTI-ouderen mee te maken kregen

Een lespakket over LHBTI-ouderen moet mbo- en hbo studenten Zorg en Welzijn helpen beter om te gaan met deze doelgroep. ‘De jeugd van nu vindt LHBTI vaak niet zo’n probleem, maar ze hebben niet altijd door dat LHBTI’ers die nu 70 jaar zijn, vroeger vaak gediscrimineerd of verstoten werden.’

Amersfoort

‘Ouderen die in contact komen met de zorg, krijgen vaak te maken met de heteronorm’, vertelt Charlotte Buitenkamp. Ze is projectleider LHBTI bij het Nationaal Ouderenfonds. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. ‘Als bijvoorbeeld meneer Jansen behandeld wordt, gaat een cardioloog er vanuit dat zijn vrouw hem komt bezoeken, terwijl hij misschien een mannelijke partner heeft. En we weten dat LHBTI-ouderen in verzorg- en verpleeghuizen gepest worden vanwege hun geaardheid. Ze krijgen dan nare blikken of afkeurende opmerkingen.’ Ook uit een onderzoeksoverzicht van kenniscentrum Movisie uit 2021 werd duidelijk dat LHBTI-ouderen het niet makkelijk hebben. Zo gaf 36 p..

