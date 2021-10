Gereformeerde pinksterbroeder Johan Frinsel (1927-2021)

Johan Jacob Frinsel wordt in een niet-christelijk gezin geboren in de Amsterdamse Jordaan. Als hij naar de kleuterschool van Tot Heil des Volks gaat, komt hij in aanraking met het evangelie. Zijn juf, mevrouw Huisman, maakt diepe indruk met de bijbelverhalen die ze aan Frinsel vertelt. Frinsel volgt later een opleiding tot werktuigbouwkundig constructeur en gaat werken bij een ingenieursbureau. In 1950 trouwt hij en brengt hij zijn eerste boek uit, Een avontuur op school. Er volgen nog vele kinderboeken, waarin onder meer Kassie, Kokkie en Sallie de hoofdrol spelen. Ook leest hij kerstverhalen voor, met humor en een christelijke boodschap.

Op zijn negentiende doet Frinsel belijdenis in de Gereformeerde Kerk. Deze kerk stelt hem medio jare..

