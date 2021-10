Vaker je telefoon links laten liggen: Van FOMO naar JOMO voor minder ongelukken

TeamAlert, een organisatie die jongeren uitdaagt ‘slimme keuzes’ in het verkeer te maken, trapt vandaag af met de nieuwe campagne ‘Ik ben even OFF’. De organisatie wil jongeren stimuleren hun telefoon weg te leggen als zij dat willen, in plaats van zich te laten leiden door angst om berichten te missen. Woordvoerder Tom Plaum: ‘Als jongeren in het dagelijks leven hun telefoon makkelijker laten liggen, zullen ze in het verkeer ook minder gebruikmaken van hun mobiel.’