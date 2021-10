Bijna 3750 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds 29 juli

Dinsdag kwamen ruim 2900 nieuwe coronagevallen aan het licht. Het weektotaal komt nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige woensdag, de grootste toename op weekbasis sinds 18 juli.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaf dinsdag al aan dat de verwachte najaarsstijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke leeftijdsgroep. Het RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, verder aan het oplopen is.

Afgelopen etmaal werden de meeste coronagevallen vastgesteld in Rotterdam, in totaal 203. Amsterdam telde 145 nieuwe gevallen en Den Haag 95. Ook in Almere (58) en en Zwolle (57) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. In de plaatsen Ede, Barneveld, Staphorst, Alphen aan den Rijn en Nissewaard kregen eveneens veel mensen een positieve testuitslag.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 12. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden er 6 overlijdens geregistreerd.