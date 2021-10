Raad van Europa: versterking Nederlands parlement nodig

Om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen moet Nederland de positie van het parlement en individuele Kamerleden versterken. Dat stelt de Raad van Europa volgens Trouw en RTL Nieuws in een nog vertrouwelijk rapport.

Den Haag

Het rapport is er gekomen na een motie in januari van Pieter Omtzigt, toen nog CDA-Kamerlid. De zogenoemde Venetië-commissie van de Raad van Europa deed naar aanleiding van die motie onderzoek naar de toeslagenaffaire en wat die affaire mogelijk maakte. Deze groep van onafhankelijke experts, in 1990 opgericht om de democratisering van Oost-Europese staten te bevorderen, kan worden gezien als bewaker van de democratie.

In het concept-rapport waarvan Trouw en RTL Nieuws de aanbevelingen hebben ingezien, breekt de Raad een lans voor Kamerleden als Omtzigt, die zich inzette om informatie over de toeslagenaffaire boven tafel te krijgen. ‘Het zou als acceptabel en eigenlijk als normaal moeten worden gezi..

