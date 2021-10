Biblebelt tegen herintroductie van coronaregels: ‘Kerken zijn al bereid verantwoordelijkheid te nemen’

Gemeenten met een lage vaccinatiegraad op de Biblebelt zouden lokaal weer coronamaatregelen moeten invoeren, opperde epidemioloog Arnold Bosman dinsdag. In Biblebeltgemeenten Staphorst en Barneveld vinden ze dat niet direct nodig. ‘Kerken zijn al bereid verantwoordelijkheid te nemen.’

Amersfoort

Het aantal nieuwe coronagevallen rijst de pan uit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noteerde afgelopen zeven dagen een stijging met bijna de helft naar 17.832 positieve tests. ‘De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet’, meldde het instituut dinsdag.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal coronabesmettingen met name op de Biblebelt weer snel oploopt. In die gebieden zijn minder mensen gevaccineerd, vaak wegens principiële redenen. Epidemioloog Arnold Bosman, lid van het Red Team van experts dat de overheid ongevraagd adviseert, pleitte dinsdag in het NOS Radio 1 Journaal voor ‘alternatieve bescherming’ voor deze gebieden. Dat kan door lokale herintroductie van landelijk afgeschafte coronamaatregel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .